Жители Ярославской области в новогодние праздники написали в соцсетях почти полторы тысячи жалоб

В новогодние праздники многие ярославцы жаловались на некачественное отопление. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 по 8 января Центр управления регионом зафиксировал от жителей Ярославской области 1 468 жалоб, которые поступили через социальные сети. Около 500 обращений были по теме ЖКХ – отсутствия отопления и электричества, начисления платы за коммунальные услуги.

У жителей региона был повод бить во все колокола. В праздничные дни поселок Кузнечиха Ярославского района остался без электроэнергии, тепла и воды, так как все эти системы связаны между собой. Энергетики установили в поселке дополнительную трансформаторную подстанцию, чтобы сократить риск отключений из-за перегрузки на сети.

Немало поступило жалоб от рыбинцев, которые увидели значительные суммы в счетах за отопление. При том, что эта услугу многим оказывалась не качественно. В итоге губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил организовать проверку и в случае необходимости сделать перерасчет.

Кроме ЖКХ ярославцев волновало состояние дорог и тротуаров (384 жалобы), работа общественного транспорта (225 жалоб), а также благоустройство (144 обращения).