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НовостиОбщество9 января 2023 14:01

Ярославцы испортили новогоднее украшение в центре города

Фигуру сегодня убрали
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ярославцы испортили новогоднее украшение в центре города

Ярославцы испортили новогоднее украшение в центре города

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 9 января, на Советской площади рабочим пришлось убрать фигуру цифры 3 в новогоднем украшении – арке «2023». За длинные выходные ярославцы умудрились испортить ее – цифра раскололась.

— В период праздничных дней мы обнаружили, что в украшении «2023» одна из цифр расколота. Это произошло по причине некорректного обращения граждан с украшениями города. У нас уже подготовлено заявление в полицию, по которому будут производиться все необходимые работы. Сегодня состоялся демонтаж сломанной цифры, надеемся, что в ближайшее время отремонтированное украшение вернется на Советскую площадь, — сказала заместитель директора Агентства по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля Ольга Пликус.

У цифры поломан каркас и пробита внутренняя часть. В ближайшее время фигуру начнут восстанавливать.