Ярославцы в 30-градусный мороз ждали автобус больше часа

Ждать транспорт людям пришлось на 30-градусном морозе. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В первый рабочий день многие ярославцы не смогли вовремя добраться на работу. Усугубляло ситуацию то, что ждать транспорт людям пришлось на 30-градусном морозе.

- Остановка «Речной порт», 6:30 утра. Люди простояли час в -30. Маршрутка №84 битком так, что двери не могли закрыть. Через 30 минут автобус №4 пришел тоже битком, двери закрывали вручную. Половину (пассажиров, стоящих на остановке – прим.авт.) не смогли забрать, - пишут в группе «Подслушано в Ярославле».

При этом, говорит автор поста, на онлайн-картах транспорт отображался – в 06:20 утра должны были подъехать автобусы №4 и №79.

В комментариях ярославцы предположили, что автобусы не смогли выйти в рейс из-за морозов:

- Техника тоже не выдерживает, не все готовы соляру тратить, чтобы не глушить машины в ночь!

- А может коллапс связан с понижением температуры ночью? Многие машины утром не могли завести.

Но авторам этих реплик возразили:

- Общественный транспорт на то и общественный, чтобы стабильно и по графику ездил, вне зависимости от погодных условий.