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НовостиОбщество9 января 2023 12:41

Во время СВО погиб уроженец Переславля Юрий Тюркин

Полина Вачнадзе
10 января в Переславле простятся с Юрием Тюркиным.

10 января в Переславле простятся с Юрием Тюркиным.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

При проведении специальной военной операции погиб уроженец Переславля-Залесского Юрий Тюркин. О гибели земляка, который на СВО пошел добровольцем и служил ефрейтором, сообщили в администрации города.

Прощание с Юрием Тюркиным пройдет завтра, 10 января. Отпевание начнется в 11:00 в Преображенском храме села Нагорье. Похоронят бойца на кладбище в Загорье. Церемония захоронения состоится в 13:00.

Юрий Тюркин награжден посмертно орденом Мужества.