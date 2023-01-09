Во время СВО погиб уроженец Переславля Юрий Тюркин

10 января в Переславле простятся с Юрием Тюркиным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

При проведении специальной военной операции погиб уроженец Переславля-Залесского Юрий Тюркин. О гибели земляка, который на СВО пошел добровольцем и служил ефрейтором, сообщили в администрации города.

Прощание с Юрием Тюркиным пройдет завтра, 10 января. Отпевание начнется в 11:00 в Преображенском храме села Нагорье. Похоронят бойца на кладбище в Загорье. Церемония захоронения состоится в 13:00.

Юрий Тюркин награжден посмертно орденом Мужества.