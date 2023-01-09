Департамент информатизации и связи Ярославской области возглавил Александр Королев Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 9 января, исполнять обязанности директора департамента информатизации и связи Ярославской области начал Александр Королев. Он также является заместителем руководителя этой структуры.

– До прихода в правительство области Александр Анатольевич четыре года работал заместителем министра здравоохранения Калужской области, занимался вопросами информатизации в сфере здравоохранения. В частности, под его руководством в регионе была создана сеть телемедицинских терминалов на базе социально значимых объектов, система оценки качества услуг – это терминалы во всех поликлинических отделениях – и единая электронная регистратура, – отметил губернатор региона Михаил Евраев. – Для нас это актуально. Мы говорили, что нам надо кардинально изменить ситуацию в сфере IT как в медицине, так и в других сферах. Но в медицине в первую очередь, потому что это волнует людей.

С марта 2017 до апреля 2018 года Александр Королев работал в Министерстве здравоохранения РФ, где занимался развитием единой информационной системы по ЦФО.