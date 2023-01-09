В Ярославле в 2023 году отремонтируют подъезды к перинатальному центру и к станции переливания крови

В 2023 году на программу ремонта подъездов к социальным учреждениям выделено 600 миллионов рублей. ФОТО: https://opcyar.ru/

В Ярославле в этом году планируют расширить подъездные пути к областному перинатальному центру, а также отремонтировать территорию у станции переливания крови.

– Это социально значимые объекты, которые посещает большое количество людей, – сказал глава региона Михаил Евраев. – В 2023 году мы выделили на программу ремонта подъездов к социальным учреждениям 600 миллионов рублей. Сможем отремонтировать более 180 объектов. Также предусмотрели 100 миллионов на приведение в порядок территорий больниц и школ.

На данный момент проектно-сметная документация готова только на 13% объектов. Но время еще есть – работы начнутся только тогда, когда позволят погодные условия.