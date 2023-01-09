Лишь шесть человек откликнулись на призыв ярославца помочь ему построить снежную скульптуру

Шесть человек пришли на помощь снежному скульптору Сергею Марценко. ФОТО: страница Сергея Марценко ВКонтакте

Каждый год в Заволжском районе Ярославля появляется символ наступившего нового года – снежные скульптуры в виде горки на своем участке в Тверицах создает Сергей Марценко. Но в этот раз снежного зайца, возможно, сделать не получится.

Накануне новогодних праздников умелец обратился к ярославцам с просьбой помочь ему в создании скульптуры. По состоянию здоровья Сергей сам не мог собрать в одном месте нужное количество снега. Но из 10 тысяч человек, посмотревших пост к 7 января, на клич откликнулся только один человек.

- Единственный паренек, волонтер Кирилл, несмотря на мороз, приехал ко мне, чтобы собрать снег с моего гаража, и мы вдвоем (я с порванными связками в коленном суставе и с болью) подняли снега еще на метр. Конечно, погода сделала свои отрицательные коррективы с таянием снега, но желание осуществить задуманную композицию еще есть, - написал Сергей Марценко на своей странице ВКонтакте.

И 8 января произошло небольшое чудо: на помощь снежному скульптору пришли еще пять человек. А это значит, что снежный заяц – символ 2023 года по китайскому календарю – скорее всего появится в Тверицах.