В Рыбинске капитально отремонтируют школу №15

В Рыбинске отремонтируют одну из самых старых школ города – школу №15 имени Н.И.Дементьева. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске в наступившем году отремонтируют одну из самых старых школ города – школу №15 имени Н.И.Дементьева, которая находится в Переборах.

Двухэтажное здание образовательного учреждения было построено в 1937 году. Сейчас здесь до 9 класса включительно учатся около 300 детей.

- Здание школы будет приведено в порядок по федеральной программе. Отремонтируем фасад, кровлю, отмостки, крыльцо, потолок заменим на навесной, установим новые оконные блоки и современную пожарную сигнализацию, - рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Все ремонтные работы планируют завершить к началу нового учебного года.