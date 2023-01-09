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НовостиОбщество9 января 2023 7:44

Синоптики рассказали, когда в Ярославле потеплеет

Морозы отступят совсем скоро
Полина Вачнадзе
Аномальный холод, обрушившийся на Центральную Россию, очень скоро начнет отступать.

Аномальный холод, обрушившийся на Центральную Россию, очень скоро начнет отступать.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Аномальный холод, обрушившийся на Центральную Россию, очень скоро начнет отступать. По прогнозам синоптиков Центра «Фобос», теплеть начнет уже в среду, 11 января.

А пока что в Ярославле в районе -30 градусов, во вторник мороз ослабеет: ночью ожидается -25..-27, а днем «всего» -14..-16.

- Начиная с середины недели Генерал Мороз будет отступать. Если в темное время суток ожидается -11..-16, после полудня -6..-10, то в четверг температура повысится до своей климатической нормы, а к выходным и вовсе потеплеет до -6. Вместе с потеплением понизится и атмосферное давление, которое к воскресенью станет нормальным, - сообщили синоптики.