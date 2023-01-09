В Ярославле идут поиски 16-летнего подростка

ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле второй день ищут Ивана Деникина. 16-летний юноша ушел из дома в Дзержинском районе 7 января, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

На вид молодому человеку 17-18 лет, рост 180 сантиметров, худощавый, волосы русые, глаза карие.

Был одет в черную куртку с капюшоном (по бокам белые полосы, на спине белый рисунок), черную кофту, синие джинсы, синие кроссовки. При себе был синий рюкзак.

Если вы знаете, где находится Иван или видели его после 7 января, сообщите в полицию (02, 102 или 112) или на горячую линию ЯрСпас (8-910-964-08-38).