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НовостиОбщество9 января 2023 7:07

В Ярославле идут поиски 16-летнего подростка

Юноша пропал 7 января
Полина Вачнадзе
ФОТО: ЯрСпас

ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле второй день ищут Ивана Деникина. 16-летний юноша ушел из дома в Дзержинском районе 7 января, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

На вид молодому человеку 17-18 лет, рост 180 сантиметров, худощавый, волосы русые, глаза карие.

Был одет в черную куртку с капюшоном (по бокам белые полосы, на спине белый рисунок), черную кофту, синие джинсы, синие кроссовки. При себе был синий рюкзак.

Если вы знаете, где находится Иван или видели его после 7 января, сообщите в полицию (02, 102 или 112) или на горячую линию ЯрСпас (8-910-964-08-38).