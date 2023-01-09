При столкновении «Ауди» и «Тойоты» в Ярославле пострадали шесть человек

В ДТП на Магистральной пострадали 6 человек. Фото: УМВД по Ярославской области

Вечером 8 января на улице Магистральной в Ярославле столкнулись «Ауди», которой управлял 20-летний водитель, и «Тойота» под управлением 40-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, травмы получили шесть человек. Госпитализация потребовалась двоим – водителю и 20-летнему пассажиру «Ауди». Пассажиры второй иномарки – 36-летняя женщина, 10-летняя девочка, мальчик 7 лет и 16-летний подросток нуждаются в амбулаторном лечении.

Обстоятельства аварии сейчас уточняются.