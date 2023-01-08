В Ярославской области ожидается 35-градусный мороз

В Ярославской области 9 и 10 января ожидается мороз в -35 градусов и ниже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области 9 и 10 января ожидается мороз в -35 градусов и ниже. Прогноз опубликовало региональное Управление МЧС со ссылкой на синоптиков.

- Увеличивается вероятность возникновения ЧС, связанных с ростом числа пожаров, в том числе из-за нарушений в работе электроэнергетических систем в результате повышенных нагрузок и неисправностью печного, газового или электрооборудования. Кроме того, возможны обрывы ЛЭП и линий связи, аварии в системе ЖКХ, нарушения в работе транспорта, - сообщили в ведомстве.

По данным синоптиков Центра "Фобос", теплее станет в среду, 11 января: ожидается -17 ночью и -11 днем.

12 января ночью будет -8..-10, днем -7..-9. Усилится ветер, порывы которого будут достигать 16 метров в секунду.