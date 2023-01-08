В Ярославской области 8 января заразились коронавирусом 20 человек

В Ярославской области еще 20 человек заразились COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области, по данным оперштаба на 8 января, еще 20 человек заразились COVID-19. Новых смертельных случаев за сутки не зарегистрировано.

С начала пандемии в регионе заболели коронавирусом 189 460 человек, скончались 2 886.

В России 8 января зафиксировано 3 127 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 45 человек, вылечились 3 694. Год назад в этот же день в стране заболели 16 568 человек, скончались 769, а победили болезнь 20 449 россиян.