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НовостиЗдоровье8 января 2023 12:11

В Ярославской области 8 января заразились коронавирусом 20 человек

Летальных исходов нет
Полина Вачнадзе
В Ярославской области еще 20 человек заразились COVID-19.

В Ярославской области еще 20 человек заразились COVID-19.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области, по данным оперштаба на 8 января, еще 20 человек заразились COVID-19. Новых смертельных случаев за сутки не зарегистрировано.

С начала пандемии в регионе заболели коронавирусом 189 460 человек, скончались 2 886.

В России 8 января зафиксировано 3 127 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 45 человек, вылечились 3 694. Год назад в этот же день в стране заболели 16 568 человек, скончались 769, а победили болезнь 20 449 россиян.