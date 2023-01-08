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НовостиОбщество8 января 2023 10:02

В Переславле простятся с рядовым Иваном Сапуновым

Многим он был известен как Кот Баюн
Полина Вачнадзе
9 января в Переславля простятся с Иваном Сапуновым.

9 января в Переславля простятся с Иваном Сапуновым.

Фото: Правительство Ярославской области

Завтра, 9 января, в Феодоровском монастыре Переславля простятся с 38-летним помощником гранатометчика, рядовым Иваном Сапуновым. В конце декабря он погиб при проведении специальной военной операции.

На СВО Иван ушел добровольцем, по зову сердца. Дома его ждали родители, жена и дети.

Ярославцам Иван Сапунов был известен под ником Кот Баюн.

- Он всегда был активным участником "Подслушано". Как же так, мы больше не увидим его сообщений. От его "Кот Баюн" хорошей и положительной энергией шло, - пишут в соцсетях.

- Всем помогал: людям, животным...

Церемония прощания с Иваном Сапуновым начнется в 13:00.