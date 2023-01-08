В Переславле простятся с рядовым Иваном Сапуновым

9 января в Переславля простятся с Иваном Сапуновым.
Фото: Правительство Ярославской области
Завтра, 9 января, в Феодоровском монастыре Переславля простятся с 38-летним помощником гранатометчика, рядовым Иваном Сапуновым. В конце декабря он погиб при проведении специальной военной операции.
На СВО Иван ушел добровольцем, по зову сердца. Дома его ждали родители, жена и дети.
Ярославцам Иван Сапунов был известен под ником Кот Баюн.
- Он всегда был активным участником "Подслушано". Как же так, мы больше не увидим его сообщений. От его "Кот Баюн" хорошей и положительной энергией шло, - пишут в соцсетях.
- Всем помогал: людям, животным...
Церемония прощания с Иваном Сапуновым начнется в 13:00.