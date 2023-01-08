Следователи назвали возможную причину взрыва машины на ярославской трассе

ДТП произошло вчера, 7 января, около 21:00 на трассе М8 в районе поселка Щедрино. Скриншот с видео, группа "Подслушано Щедрино l Нагорный l Лучинское" ВКонтакте

Ярославские следователи назвали предварительную причину взрыва автомобиля в Ярославском районе.

- Следственными органами организована проверка. В качестве наиболее вероятной причины возникновения возгорания рассматривается неосторожное обращение с газовым оборудованием, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ДТП произошло вчера, 7 января, около 21:00 на трассе М8 в районе поселка Щедрино. По словам очевидцев, сначала у автомобиля прямо во время движения загорелось под капотом. Водитель остановил машину и попытался сам потушить пламя, но у него ничего не получилось. Через некоторое время раздался взрыв.

В этом происшествии никто не пострадал.