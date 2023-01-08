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НовостиПроисшествия8 января 2023 8:30

В Ярославской области при столкновении грузовиков и "Мерседеса" погибла женщина

Три человека госпитализированы
Полина Вачнадзе
"Мерседес" от удара вылетел в кювет.

"Мерседес" от удара вылетел в кювет.

Фото: УМВД по Ярославской области

Вечером 7 января на 364-м километре М8 в Первомайском районе произошла авария. Погибла 40-летняя женщина, еще три участника ДТП госпитализированы.

По предварительным данным, водитель "Мерседеса" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой рефрижератор. От удара легковушка съехала в кювет и опрокинулась, а рефрижератор вынесло на встречку и он столкнулся с КАМАЗом.

- 40-летняя жительница Московской области, пассажир "Мерседеса", скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи. Водитель легкового автомобиля, 48-летний житель Московской области, госпитализирован. Также госпитализированы пассажир и водитель рефрижератора, жители Вологодской области, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.