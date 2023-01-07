В МЧС ярославцев предупредили о морозе до -35 градусов Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Региональное отделение МЧС в очередной раз предупредило ярославцев об аномальных холодах. Температура воздуха в ночь с 8 на 9 января может достичь -35 градусов. Многие горожане жалуются, что машины не заводятся даже с третьего раза после ночных заморозков.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества пожаров в жилом секторе, повреждением ЛЭП и линий связи, аварий, связанных с нарушениями коммунальных систем жизнеобеспечения населения, нарушений в работе транспорта; увеличения случаев переохлаждения, обморожения и гибели среди населения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.