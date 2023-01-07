В Ярославской области на дороге взорвалась «Газель». ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославской области сегодня, 7 января, примерно в 20:30 прямо на дороге взорвалась «Газель». ЧП произошло в поселке Нагорный на Советской улице, недалеко от автосалона «Тойота». Горящая машина попала в объективы очевидцев, которые ехали мимо – на кадрах видно, что автомобиль лежит на боку и полностью охвачен огнем. К счастью, никто не пострадал.

- Время сообщения 20:37. Задействовано две единицы техники и десять человек личного состава. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.