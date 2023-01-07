Житель Ярославского района оплатил с чужой карты свои покупки на 44 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Ярославского района обратился местный житель и сообщил о том, что с его банковской карты пропали деньги. Сумма не очень маленькая – больше 44 тысяч рублей.

Во время расследования правоохранительные органы установили подозреваемого. Им оказался 21-летний молодой человек, который нашел чужую карту и решил оплатить с нее свои покупки в разных магазинах.

- Полицией по Ярославскому району было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым даны признательные показания, он намерен возместить причиненный ущерб, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.