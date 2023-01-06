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НовостиОбщество6 января 2023 18:21

В Ярославле ввели режим повышенной готовности к ЧС

Такая мера была принята из-за аномальных морозов
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле ввели режим повышенной готовности к ЧС

В Ярославле ввели режим повышенной готовности к ЧС

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле сегодня, 6 января, мэр города Артем Молчанов ввел режим повышенной готовности к ЧС. Такая мера была принята из-за того, что в регион пришли аномальные морозы.

- По итогам заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, подписал соответствующее постановление. Усиливаем контроль за пожароопасными объектами, увеличиваем количество спасателей, продолжающих дежурить в круглосуточном режиме, - сообщил Артем Молчанов.

Градоначальник посоветовал ярославцам следить за состоянием проводов и электрических приборов у себя дома, пользоваться только исправными обогревателями и печами, а также беречь свое здоровье.