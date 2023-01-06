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НовостиПроисшествия6 января 2023 15:25

В Ярославле 65-летняя женщина украла из ячейки магазина чужую сумку

Местную жительницу вычислили по камерам видеонаблюдения
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле 65-летняя женщина украла из ячейки магазина чужую сумку

В Ярославле 65-летняя женщина украла из ячейки магазина чужую сумку

Фото: Александр КАТЕРУША

В полицию Фрунзенского района Ярославля сообщили о том, что в одном из продуктовых магазинов произошла кража. Из ячейки пропала сумка покупательницы. Перед тем как зайти пойти выбирать продукты, женщина положила свою сумку в специальный шкаф, а когда расплатилась на кассе, обнаружила, что ячейка пуста.

- В ходе работы над раскрытием данного преступления сотрудники уголовного розыска с использованием записей камер видеонаблюдения установили подозреваемую в совершении кражи местную 65-летнюю жительницу. Женщина открыла ящик, где находились вещи покупательницы, ключом, подошедшим к замку от другой аналогичной камеры для хранения. Похищенное изъято. Полицией по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.