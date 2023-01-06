В Рыбинске возобновили капитальный ремонт моста Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске возобновили капитальный ремонт моста. После новогодних праздников рабочие начали демонтаж светофоров, а также разбор инженерных коммуникаций на мосту. Сейчас идет подготовка к основному периоду.

- Основной ремонт начнется весной. К этому времени организуем на мосту реверсивное движение и альтернативные пути проезда, - сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Напомним, что контракт на ремонтные работы был подписан 29 ноября. Стоимость работ оценивается в 2,86 миллиарда рублей.