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НовостиОбщество6 января 2023 14:03

В Рыбинске возобновили капитальный ремонт моста

Основные работы начнутся весной
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске возобновили капитальный ремонт моста

В Рыбинске возобновили капитальный ремонт моста

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске возобновили капитальный ремонт моста. После новогодних праздников рабочие начали демонтаж светофоров, а также разбор инженерных коммуникаций на мосту. Сейчас идет подготовка к основному периоду.

- Основной ремонт начнется весной. К этому времени организуем на мосту реверсивное движение и альтернативные пути проезда, - сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Напомним, что контракт на ремонтные работы был подписан 29 ноября. Стоимость работ оценивается в 2,86 миллиарда рублей.