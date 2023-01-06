На улицы Ярославля выехала новая снегоуборочная техника Фото: Мэрия Ярославля

На улицы Ярославля вчера, 5 января, выехала новая снегоуборочная техника. Специалисты дорожных служб выпустили на уборку несколько снегоочистителей из новой партии.

— В декабре рассказывал о том, что в Ярославле прибавится 15 новых единиц техники. Сегодня с коллегами оценили первые снегоочистители. После праздника к ним прибавятся еще четыре навеса. Также в январе ожидаем поставку пяти прицепных распределителей противогололедных реагентов. А от правительства Ярославской области мэрия в этом месяце получит четыре мини-пылесоса с зимним комплектом для рассыпки реагентов, — рассказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

В мэрии подчеркнули, что уборкой города в праздники занимаются более 100 специальных машин и около 100 рабочих.