В Ярославской области на трассе М-8 развернули два мобильных пункта обогрева. ФОТО: администрация Ростовского района

В Ярославской области сегодня, 6 января, утром на трассе М-8 развернули два мобильных пункта обогрева. Один из них поставили в 15 километрах от Ростова - перед въездом в поселок Петровское, а второй – в Переславском районе.

В палатках есть все необходимое – горячий чай, возможность подзарядить телефон и, конечно, тепло.

- Еще 23 стационарных пункта на этой трассе уже действуют. Это кафе, рестораны, магазины, с которыми заключены соглашения. Там тоже окажут необходимую помощь, - сообщили в администрации Ростовского района.

Напомним, что сегодняшним утром столбик термометра опустился до -30 градусов.