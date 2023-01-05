В Ярославле прошел мастер-класс по фигурному катанию Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 5 января, на Советской площади прошел мастер-класс по фигурному катанию. На мероприятие горожане пришли целыми семьями. Тренер по фигурному катанию Ольга Цветкова вместе со своими воспитанниками обучили всех желающих простым элементам на льду.

— Сегодняшний мастер-класс — это прекрасная возможность прикоснуться к одному из грациозных видов спорта. Дети и родители с огромным удовольствием выполняют упражнения на льду, разучивают различные элементы, — сказала Ольга Цветкова.

После обучения зрители увидели показательные выступления юных талантов.