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НовостиПроисшествия5 января 2023 14:18

В Ярославле при пожаре в жилом доме погибла 65-летняя женщина

Причина возгорания устанавливается
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле при пожаре в жилом доме погибла 65-летняя женщина

В Ярославле при пожаре в жилом доме погибла 65-летняя женщина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноперекопском районе Ярославля сегодня, 5 января, произошел пожар. Возгорание началось на улице 2-я Рабочая в жилом доме примерно в 8 утра. В происшествии погибла 65-летняя местная жительница.

Причина пожара сейчас выясняется.

- По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организована доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.