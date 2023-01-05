В Ярославле при пожаре в жилом доме погибла 65-летняя женщина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноперекопском районе Ярославля сегодня, 5 января, произошел пожар. Возгорание началось на улице 2-я Рабочая в жилом доме примерно в 8 утра. В происшествии погибла 65-летняя местная жительница.

Причина пожара сейчас выясняется.

- По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организована доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.