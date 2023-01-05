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НовостиОбщество5 января 2023 15:00

Губернатор Ярославской области поручил коммунальным службам организовать работу в морозы

Также Михаил Евраев попросил ярославцев не переохлаждаться
Анастасия ГОЛУБЕВА
В следующие дни будет еще холоднее, и столбик термометра опустится до -30 градусов.

В следующие дни будет еще холоднее, и столбик термометра опустится до -30 градусов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославскую область 5 января пришли заморозки. В следующие дни будет еще холоднее, и столбик термометра опустится до -30 градусов. Губернатор региона Михаил Евраев поручил коммунальным службам работать во время морозов по полной программе.

- Необходимо обеспечить бесперебойную подачу тепла, воды, света, газа, движение транспорта. Ресурсоснабжающие организации должны заранее отрегулировать уровень подачи тепла, увеличить количество аварийно-восстановительных бригад. Управляющим компаниям необходимо обеспечить работу систем теплоснабжения, диспетчерским - круглосуточный прием обращений, - отметил Михаил Евраев.

Также глава региона призвал ярославцев беречь свое здоровье и не переохлаждаться.