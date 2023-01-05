Ярославец лишился своей иномарки за неуплату алиментов двум сыновьям. ФОТО: УФССП России по Ярославской области

В Ярославле 39-летний мужчина задолжал алименты двум своим сыновьям. Сумма долга накопилась приличная – около 400 тысяч рублей. Судебные приставы начали разбираться и выяснили, что официально ярославец нигде не работает. Однако позже выяснилось, что он все-таки где-то трудится, но получает зарплату «в конверте».

Также стало известно, что мужчина имеет иномарку «Hyundai Santa Fe». Отследить ее было нелегко, но судебным приставам удалось перехватить должника, когда он приехал с ночной смены.

- После составления акта описи и ареста транспортного средства, судебные приставы составили протокол о привлечении мужчины к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - сообщили в УФССП России по Ярославской области. - После новогодних праздников, иномарку ожидает процедура оценки и принудительной реализации, денежные средства с которой буду перечислены в счет погашения долга.