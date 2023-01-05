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НовостиОбщество5 января 2023 12:42

МЧС предупредило ярославцев об аномальном холоде в ближайшие дни

С 6 по 11 января в регион придут морозы
Анастасия ГОЛУБЕВА
МЧС предупредило ярославцев об аномальном холоде в ближайшие дни

МЧС предупредило ярославцев об аномальном холоде в ближайшие дни

Фото: Иван МАКЕЕВ

МЧС выпустило предупреждение об аномальном холоде в ближайшие дни. Спасатели отмечают, что с 6 по 11 января столбик термометра опустится намного ниже нормы. Ярославцев ждут настоящие морозы.

- По данным Ярославского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» в период с 06 по 11 января на территории Ярославской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17°С ниже климатической нормы, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области. - Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества пожаров в жилом секторе, аварий, связанных с нарушениями коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

Одевайтесь теплее, когда соберетесь выйти на улицу, не забывайте о шапке и перчатках.