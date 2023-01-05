В Рыбинске открылся музей винтажных новогодних вещей. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске открылся музей винтажных вещей. Его основательница – Юлия Панова – назвала свой музей «Новогодние истории».

Зайдя в это пространство, можно погрузиться в атмосферу советского Нового года: старинные елочные игрушки, наряженные елки, открытки, комната из фильма «Ирония судьбы или с легким паром», где стоит знаменитый красный телефон и портфель Жени Лукашина, а также фотография Ипполита за стеклом. Стрелка местных часов всегда показывает пять минут до полуночи.

- Здесь запускают бумажный серпантин, слушают грампластинки, мастерят елочные игрушки из ваты, под ногами шуршит конфетти, а сверху «льется» серебряный новогодний дождь, - поделился впечатлениями глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.