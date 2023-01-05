В Рыбинске строители продолжили укреплять участок набережной. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске после коротких выходных строители продолжили укреплять берег на участке от ДК «Вымпел» до ДС «Полет». Зима предполагает монолитные работы с использованием прогрева и тепляков – устройство пожарных съездов и лестничных маршей.

- Работы начались прошлым летом и завершатся осенью этого года. Подрядчик укрепит берег на протяжении 1132 метров, сформирует пирс, причал для маломерных судов, технологический спуск к воде. Общая длина набережной в Рыбинске будет более пяти километров – от улицы Кораблестроителей до Стрелки, - сообщил глава города Дмитрий Рудаков.