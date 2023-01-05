Жительница Ярославля перевела мошенникам более миллиона рублей Фото: Полина Вачнадзе

В полицию Заволжского района Ярославля обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что пострадала от мошенников.

Ранее местной жительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Мошенник убедил взять кредит на 700 тысяч рублей для того, чтобы якобы средства женщины не пропали с ее счетов. После этого ярославна обналичила и перевела деньги злоумышленнику.

- На следующий день заявительнице позвонил другой мужчина, вновь представился сотрудником правоохранительных органов и по уже отработанной схеме убедил женщину оформить кредит на 350 тысяч рублей. В результате мошеннических действий потерпевшая лишилась денежных средств в общей сумме 1 миллион 50 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».