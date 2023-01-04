Пара из Ярославля хотела отдохнуть по «горящему» туру, но ее обманули мошенники Фото: Даниил ОПАРИН

В Ярославле супружеская пара нашла в одной из социальных сетей группу, в которой предлагались «горящие» путевки. Женщину заинтересовал один из вариантов, и она написала менеджеру. После некоторых обсуждений, представитель туроператора предоставила договор и другие необходимые документы. Супруги перевели половину суммы за отдых – 66 618 рублей

- После оплаты потерпевшим пришло подтверждение от оператора о замене «туристов» в «горящей путевке». Данная информация вызвала доверие заявителя, и он оплатил остаток денежных средств в сумме еще 66 618 рублей. После перевода всей суммы по указанным мошенниками реквизитам потерпевший попросил прислать ему номер заявки на тур на официальном сайте туроператора. После этой просьбы «менеджер» перестала выходить на связь, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Потерпевшие обратились к официальному туроператору, от имени которого с ними ранее велось общение «менеджера». Туроператор сообщил, что подобных туров у них нет, и скорей всего супруги стали жертвами мошенников. Потерпевшие обратились в полицию. Общий ущерб составил более 132 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».