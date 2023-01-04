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НовостиПроисшествия4 января 2023 15:19

Ярославец хотел приобрести мотоцикл, но лишился 140 тысяч рублей

Продавец перестал выходить на связь
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ярославец хотел приобрести мотоцикл, но лишился 140 тысяч рублей

Ярославец хотел приобрести мотоцикл, но лишился 140 тысяч рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ярославец на сайте бесплатных объявлений заметил информацию о продаже мотоцикла, которая его заинтересовала. Он списался в продавцом и они обо всем договорились. За мотоцикл мужчина перевел 140 тысяч рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь. Оплаченный товар местный житель так и не получил.

- Полицией по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.