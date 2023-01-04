Ярославец хотел приобрести мотоцикл, но лишился 140 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ярославец на сайте бесплатных объявлений заметил информацию о продаже мотоцикла, которая его заинтересовала. Он списался в продавцом и они обо всем договорились. За мотоцикл мужчина перевел 140 тысяч рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь. Оплаченный товар местный житель так и не получил.

- Полицией по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.