В Заволжском районе Ярославля прошла новогодняя елка
Фото: Мэрия Ярославля
В Заволжском районе Ярославля сегодня, 4 января, прошла новогодняя елка. Праздник состоялся в сквере на проезде Доброхотова. Программу для горожан организовали творческие коллективы и активисты.
— Дети и взрослые ТОС «Заволжье» сегодня окунулись в праздничную атмосферу смеха и веселья, став участниками праздничного представления в сквере на проезде Доброхотова. Увлекательную программу подготовили творческие коллективы городских дворцов культуры. Сказочные персонажи вовлекли детей и взрослых в захватывающее представление с играми, песнями и хороводом, — сказал глава территориальной администрации Заволжского района Ярославля Андрей Мамонтов.
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