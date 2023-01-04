В Заволжском районе Ярославля прошла новогодняя елка Фото: Мэрия Ярославля

В Заволжском районе Ярославля сегодня, 4 января, прошла новогодняя елка. Праздник состоялся в сквере на проезде Доброхотова. Программу для горожан организовали творческие коллективы и активисты.

— Дети и взрослые ТОС «Заволжье» сегодня окунулись в праздничную атмосферу смеха и веселья, став участниками праздничного представления в сквере на проезде Доброхотова. Увлекательную программу подготовили творческие коллективы городских дворцов культуры. Сказочные персонажи вовлекли детей и взрослых в захватывающее представление с играми, песнями и хороводом, — сказал глава территориальной администрации Заволжского района Ярославля Андрей Мамонтов.

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