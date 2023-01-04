Убирать улицы Рыбинска после снегопада выехала вся спецтехника. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Рыбинск после первого снегопада в этом году утонул в сугробах. На дороги для уборки выехала вся специализированная техника. Привести город в порядок нужно было поскорее. Такую задачу поставил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

- Вижу, дороги убраны. Вижу и недостатки – снег на обочинах и остановках, колейность, гололед на тротуарах. Подрядчики и ДЭС получают для работы конкретные адреса по вашим сообщениям, - отметил Дмитрий Рудаков. - По уборке дворов управляющими компаниями еще раз призываю жителей к активности. Требуйте от УК добросовестной работы.