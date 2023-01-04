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НовостиОбщество4 января 2023 8:41

В Рыбинске за три дня нового года родились шесть малышей

Первенцами 2023 года стали четыре мальчика и две девочки
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске за три дня нового года родились шесть малышей

В Рыбинске за три дня нового года родились шесть малышей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За три дня 2023 года в Рыбинске на свет появились шесть малышей – четыре мальчика и две девочки. В ЗАГСе первенец был зарегистрирован в 9:50 1 января.

Завершился 2022 год тоже мальчиком – ребенок родился за два часа до наступления нового года.

- Всего в прошлом году на свет появились 1229 малышей. Согласно статистике рыбинского отдела ЗАГС самыми распространенными именами в прошлом году стали Артем, Александр, София и Анна. Редкими - Паулина, Теона, Афина, Ефросиния, Весна, Йонатан, Тея, Пересвет, - рассказали в администрации Рыбинска.

За прошедший год 1269 рыбинских пар узаконили свои отношения. Последняя регистрация брака состоялась 29 декабря. В этот день мужем и женой стали шесть пар.