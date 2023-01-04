В Ярославль сказочный поезд Деда Мороза приедет 11 января Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославль 11 января приедет сказочный поезд Деда Мороза. Главный волшебник прибудет на станцию «Ярославль-Главный». Всего поезд посетит больше 100 городов и преодолеет около 33 тысяч километров.

- В резиденции волшебника есть приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы, - рассказали в правительстве Ярославской области.