В Рыбинске не планируют сносить городской сквер

В пабликах Рыбинска появилась информация о сносе городского сквера, а именно той части, где находятся каток, некоторые аттракционы и территория для прогулок. На их месте должен был появиться театр.

Рыбинцев такое положение вещей не устроило, ведь сквер только-только начал развиваться и оживать, его вновь облюбовали и взрослые, и дети. Горожане уже обратились к губернатору области с просьбой сохранить сквер, но в администрации Рыбинска волнующихся поспешили успокоить.

- Абсолютно необоснованные слухи о сносе сквера и строительстве театра. Таких планов у Рыбинска нет, – сообщили ГТРК "Ярославия" в администрации.