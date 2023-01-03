Стало известно о состоянии детей, пострадавших в аварии под Переславлем

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по ДТП, в котором погиб мужчина и пострадали дети. Фото: Сергей ГАПОН

КП-Ярославль стало известно о состоянии здоровья двух мальчиков, попавших 2 января в аварию в Переславском районе. У села Глебовское столкнулись два автомобиля. В результате один человек погиб, семеро получили травмы. Одного пострадавшего еще вчера отпустили домой на амбулаторное лечение, остальных оставили под наблюдением медиков.

- У детей закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения и ушибы. Их жизни ничего не угрожает, - сообщил источник КП.

Возможно, что уже сегодня их выпишут из больницы.

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело. Ход его расследования поставила на контроль прокуратура Ярославской области.