Рыжий и хвостатый беженец из Мариуполя ищет новых хозяев в Ярославле

Кот Персик ищет новый дом и новых хозяев. ФОТО: сайт бесплатных объявлений

Кот Персик - беженец из Мариуполя, как представили его на сайте бесплатных объявлений - ищет новый дом и хозяев в Ярославле.

- Персик – удивительный кот, в характере которого прекрасно сочетаются вальяжность с подвижностью и расслабленность с собранностью. Он обожает поглаживание и массаж, «мультики» в окне и валяние на диване, это прекрасный кот-компаньон, друг, собеседник. Добрый, теплый и нежный, - пишет о своем подопечном временный владелец.

О судьбе Персика ничего не известно, но коту явно пришлось пережить трудные времена. По словам автора объявления, рыжему 5 лет, он вакцинирован, кастрирован и обработан от паразитов, знаком с лотком и умеет им пользоваться.

- Персик - кот-везунчик, сумевший поймать удачу за хвост. А его силе духа и выдержке остается только позавидовать. Подарите Персику дом, он сделает его счастливым и уютным, - говорится в сообщении.