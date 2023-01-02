В больнице скончался водитель "Мерседеса", попавший в аварию под Переславлем

Водитель "Мерседеса", попавшего в аварию в Переславском районе, скончался в больнице. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В пресс-службе регионального УМВД уточнили информацию по пострадавшим в аварии, которая произошла рано утром 2 января в Переславском районе.

- В медучреждении скончался водитель автомашины "Мерседес", 48-летний мужчина. Пассажир "Мерседеса", 51-летний мужчина, отпущен домой, но он нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в полиции.

Еще шести пострадавшим, в том числе двоим семилетним мальчикам, врачи продолжают оказывать помощь.

Авария произошла около 6 утра у деревни Глебовское Переславского района. Столкнулись "Мерседес" и "Исузу". В одной машине ехали жители Московской области, в другой - Костромского региона и Москвы.