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НовостиЗдоровье2 января 2023 12:36

В Ярославской области 2 января от коронавируса умер один человек

24 ярославца заразились COVID-19
Полина Вачнадзе
24 ярославца заразились COVID-19 за сутки.

24 ярославца заразились COVID-19 за сутки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославской области 2 января от коронавируса скончался один человек. За сутки, по данным оперштаба, заразились COVID-19 24 ярославца.

С начала пандемии, в Ярославской области коронавирусом заболели 189 349 человек, скончались от этой болезни 2 885 пациентов.

Сегодня в России выявлено 3 884 новых случая COVID-19. Это минимальный показатель за последние полгода. В лидерах по заболеваемости Москва, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан. За сутки в стране зафиксированы 43 смерти от вируса.