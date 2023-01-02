В новогоднюю ночь в перинатальном центре Ярославля родились пять малышей

В перинатальном центре Ярославля в новогоднюю ночь родились 4 девочки и мальчик. Фото: Артем КИЛЬКИН

В новогоднюю ночь в Ярославском перинатальном центре на свет появились пять малышей. Первая девочка родилась на 20-ой минуте 2023 года. Вторым новогодним новорожденным стал мальчик Добрыня, а дальше акушеры принимали только малышек.

Еще одна девочка появилась на свет за 3,5 часа до боя курантов. Ее мама Вера призналась корреспондентам ГТРК "Ярославия", что очень хотела родить дочь 1 января.

- Уговаривала, да! Но не додержала. Хотелось уже в 2023-м, чтобы уже с нового, чистого листа начать, - говорит молодая мама.