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НовостиПроисшествия2 января 2023 10:21

В Ярославле огонь за 20 минут уничтожил квартиру в пятиэтажке

Пожар произошел в доме на улице Елены Колесовой
Полина Вачнадзе
1 января на последнем этаже дома №44 на улице Елены Колесовой произошел пожар.

1 января на последнем этаже дома №44 на улице Елены Колесовой произошел пожар.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

1 января на последнем этаже дома №44 на улице Елены Колесовой произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 22:02. На место выехали 25 человек личного состава и 8 машин. Спустя 20 минут пожар был ликвидирован, но этого времени хватило, чтобы квартира выгорела.

Как видно на фото, все стены, потолок и мебель покрыты черной копотью. Мебель и другие предметы быта теперь вряд ли можно использовать. Жилье явно нуждается в масштабном ремонте.

Известно, что есть пострадавшие. Информация по ним сейчас уточняется.