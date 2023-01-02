В Ярославле огонь за 20 минут уничтожил квартиру в пятиэтажке

1 января на последнем этаже дома №44 на улице Елены Колесовой произошел пожар. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

1 января на последнем этаже дома №44 на улице Елены Колесовой произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 22:02. На место выехали 25 человек личного состава и 8 машин. Спустя 20 минут пожар был ликвидирован, но этого времени хватило, чтобы квартира выгорела.

Как видно на фото, все стены, потолок и мебель покрыты черной копотью. Мебель и другие предметы быта теперь вряд ли можно использовать. Жилье явно нуждается в масштабном ремонте.

Известно, что есть пострадавшие. Информация по ним сейчас уточняется.