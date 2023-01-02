В Ярославле на Рождество ограничат проезд и стоянку машин у церквей и храмов

Ограничения будут действовать у Толгского монастыря. Фото: Мэрия Ярославля

С 8 утра 6 января до 8 утра 7 января у Успенского и Федоровского соборов, Толгского монастыря и Яковлевско-Благовещенского храма вводится ограничение на проезд, остановку и стоянку автомобилей.

Кроме того, в это же время остановка и стоянка машин будет запрещена в районе:

- Богоявленского храма,

- Крестобогородского храма,

- Храма Сретения Господня,

- Церкви Никиты Мученика,

- Церкви Похвалы Божией Матери,

- Церкви Нечаянная Радость иконы Божией Матери,

- Храма Спаса Нерукотворного Образа,

- Троицкой церкви,

- Храма Успения Пресвятой Богородицы поселка Норское,

- Церкви Смоленской Божией Матери,

- Храма Благоверного Великого князя Ярослава Мудрого,

- Церкви Софии Премудрости Божией,

- Храма Зосия и Савватия в Тверицах,

- Храма Иконы Божией Матери Знамение,

- Владимирской церкви,

- Церкви Спаса Преображения на Городу,

- Собора Казанского монастыря.