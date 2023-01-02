В Ярославле на Рождество ограничат проезд и стоянку машин у церквей и храмов

Ограничения будут действовать у Толгского монастыря.
Фото: Мэрия Ярославля
С 8 утра 6 января до 8 утра 7 января у Успенского и Федоровского соборов, Толгского монастыря и Яковлевско-Благовещенского храма вводится ограничение на проезд, остановку и стоянку автомобилей.
Кроме того, в это же время остановка и стоянка машин будет запрещена в районе:
- Богоявленского храма,
- Крестобогородского храма,
- Храма Сретения Господня,
- Церкви Никиты Мученика,
- Церкви Похвалы Божией Матери,
- Церкви Нечаянная Радость иконы Божией Матери,
- Храма Спаса Нерукотворного Образа,
- Троицкой церкви,
- Храма Успения Пресвятой Богородицы поселка Норское,
- Церкви Смоленской Божией Матери,
- Храма Благоверного Великого князя Ярослава Мудрого,
- Церкви Софии Премудрости Божией,
- Храма Зосия и Савватия в Тверицах,
- Храма Иконы Божией Матери Знамение,
- Владимирской церкви,
- Церкви Спаса Преображения на Городу,
- Собора Казанского монастыря.