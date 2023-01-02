Две жительницы Рыбинска перевели мошенникам более 3 миллионов рублей

Благодаря двум жительницам Рыбинска, мошенники обогатились на 3 миллиона рублей. Фото: Полина Вачнадзе

Две жительницы Рыбинска стали очередными жертвами телефонного мошенничества. 62-летнюю женщину жулики буквально взяли измором. На протяжении нескольких дней ей звонили, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банков и убеждали, что пытаются помочь. В итоге, чтобы пресечь "незаконное списание денежных средств" и помочь полиции поймать преступников, пенсионерка перевела на "защищенные счета" около 2,6 миллионов рублей.

Второй жертвой аферистов стала 63-летняя жительница города. Чтобы аннулировать кредиты, якобы оформленные на ее имя, она отдала злоумышленникам около 560 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Ведется расследование.