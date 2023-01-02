В аварии под Переславлем пострадали восемь человек

В ДТП под Переславлем попади жители Москвы, Московской и Костромской областей. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Около 6 утра 2 января у деревни Глебовское в Переславском районе столкнулись "Исузу" и "Мерседес". В первом автомобиле ехали жители Московской области, во второй - костромичи и москвичи.

Травмы в аварии получили восемь человек, в том числе, двое маленьких детей.

- Пострадали водители обеих машин - мужчины 50 и 48 лет. Травмы у пассажиров "Исузу" - 45-летней женщины и двух мальчиков 7 лет, а также у пассажиров "Мерседеса" - 51-летнего мужчины и 51-летней женщины из Костромской области и 67-летней жительницы Москвы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На месте выезжали сотрудники ГИБДД, медики и спасатели. Сейчас устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.