Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 января 2023 14:45

Полицейский Дед Мороз поздравил С Новым годом детей погибших сотрудников правоохранительных органов

Ребята получили от зимнего волшебника подарки
Полина Вачнадзе
Полицейские, переодевшись в сказочных персонажей, побывали в пяти семьях.

Полицейские, переодевшись в сказочных персонажей, побывали в пяти семьях.

Фото: УМВД по Ярославской области

Полицейский Дед Мороз и его помощница Снегурочка - полковник милиции в отставке Александр Кузьмин и майор Елена Кузнецова - поздравили с новым годом детей, отцы которых погибли при выполнении служебных обязанностей или получили инвалидность из-за военной травмы.

Сотрудники, переодевшись в сказочных персонажей, побывали в пяти семьях, где воспитываются дет до 14 лет. Полицейские поздравили ребят с наступающими Новым годом и Рождеством, пожелали им успехов в учебе и исполнения всех, самых заветных желаний. Каждый ребенок получил от зимнего волшебника подарки.

Также полицейский Дед Мороз не оставил без внимания и воспитанников из интерната для слабовидящих детей. На мероприятии, организованном сотрудниками группы по работе с личным составом ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району, учащимся школы были подарены наборы детского конструктора.