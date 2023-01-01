Полицейский Дед Мороз поздравил С Новым годом детей погибших сотрудников правоохранительных органов

Полицейские, переодевшись в сказочных персонажей, побывали в пяти семьях. Фото: УМВД по Ярославской области

Полицейский Дед Мороз и его помощница Снегурочка - полковник милиции в отставке Александр Кузьмин и майор Елена Кузнецова - поздравили с новым годом детей, отцы которых погибли при выполнении служебных обязанностей или получили инвалидность из-за военной травмы.

Сотрудники, переодевшись в сказочных персонажей, побывали в пяти семьях, где воспитываются дет до 14 лет. Полицейские поздравили ребят с наступающими Новым годом и Рождеством, пожелали им успехов в учебе и исполнения всех, самых заветных желаний. Каждый ребенок получил от зимнего волшебника подарки.

Также полицейский Дед Мороз не оставил без внимания и воспитанников из интерната для слабовидящих детей. На мероприятии, организованном сотрудниками группы по работе с личным составом ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району, учащимся школы были подарены наборы детского конструктора.