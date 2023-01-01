Ярославцы имитировали радость от встречи Нового года, чтобы не расстраивать близких

Только у 26% ярославцев в новогоднюю ночь было праздничное настроение. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Каждый второй ярославец встретил этот новый год без настроения и даже не пытался это скрыть. Такие результаты показал опрос, проведенный сервисом SuperJob.

Только у 26% ярославцев в новогоднюю ночь было праздничное настроение. Половина опрошенных ничему не радовалась и даже не пыталась это скрыть, а 12% респондентов имитировали веселье, чтобы не расстраивать своим унылым видом родных и близких.

- Причем среди мужчин больше тех, кто отказывается прятать свои чувства, чем среди женщин. За год соотношение горожан, провожающих старый год с настроением и без, практически не изменилось, - рассказали в SuperJob.

Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто радуется грядущему празднику. С радостью ждут новый год 44% опрошенных среди молодежи до 24 лет и только 22% - среди людей от 45 лет.